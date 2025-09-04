Президент США Дональд Трамп не відмовився від досягнення мирної угоди між РФ і Україною, незважаючи на зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з Путіним і Зеленським. Щось має статися, але вони поки що не готові. Але щось має статися. Ми це зробимо", - сказав Трамп в інтерв'ю CBS News.
Він заявив, що незадоволений кровопролиттям між Росією та Україною, але продовжить домагатися мирної угоди.
"Думаю, ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська війна буде однією з найлегших із тих, що я зупинив, але, схоже, вона трохи складніша за деякі інші", - визнав глава Білого дому.
Примітно, що це зізнання прямо суперечить раннім заявам Трампа про те, що він припинить війну в Україні за 24 години.
Крім цього, Трамп анонсував переговори про війну в Україні найближчими днями після провальної зустрічі з Путіним на Алясці. Зокрема, представник Білого дому повідомив, що очікується телефонна розмова Трампа із Зеленським уже сьогодні.
Трамп поділився, що його підхід до дипломатичних переговорів, чи то з Росією та Україною, чи то з іншими країнами, що воюють, полягає в тому, щоб зібрати ключових лідерів в одному місці та за посередництва США досягти угоди і не виключати жодної можливості для цього. За його словами, такий підхід вимагає терпіння.
Трамп і війна в Україні
У середині серпня Трамп провів на Алясці переговори з Путіним, однак вони виявилися безрезультатними. На цьому зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні помітно ослабли.
У цей час російський диктатор посилив свої удари по Україні, крайній з яких стався буквально минулої ночі.