При цьому глава Білого дому нарешті визнав, що йому важко закінчити російську війну проти України.

Президент США Дональд Трамп не відмовився від досягнення мирної угоди між РФ і Україною, незважаючи на зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з Путіним і Зеленським. Щось має статися, але вони поки що не готові. Але щось має статися. Ми це зробимо", - сказав Трамп в інтерв'ю CBS News.

Відео дня

Він заявив, що незадоволений кровопролиттям між Росією та Україною, але продовжить домагатися мирної угоди.

"Думаю, ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська війна буде однією з найлегших із тих, що я зупинив, але, схоже, вона трохи складніша за деякі інші", - визнав глава Білого дому.

Примітно, що це зізнання прямо суперечить раннім заявам Трампа про те, що він припинить війну в Україні за 24 години.

Крім цього, Трамп анонсував переговори про війну в Україні найближчими днями після провальної зустрічі з Путіним на Алясці. Зокрема, представник Білого дому повідомив, що очікується телефонна розмова Трампа із Зеленським уже сьогодні.

Трамп поділився, що його підхід до дипломатичних переговорів, чи то з Росією та Україною, чи то з іншими країнами, що воюють, полягає в тому, щоб зібрати ключових лідерів в одному місці та за посередництва США досягти угоди і не виключати жодної можливості для цього. За його словами, такий підхід вимагає терпіння.

Трамп і війна в Україні

У середині серпня Трамп провів на Алясці переговори з Путіним, однак вони виявилися безрезультатними. На цьому зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні помітно ослабли.

У цей час російський диктатор посилив свої удари по Україні, крайній з яких стався буквально минулої ночі.

Вас також можуть зацікавити новини: