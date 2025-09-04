Апостол зауважив, що 2014 рік дозволив Україні зустріти росіян у 2022 році "підготовленими на порядок вище".

Україна не може дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія. Таку заяву зробив командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол.

"Щодо перемоги – я реаліст. Ми не можемо дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія. Для нас перемога – це зберегти народ, державу й вийти на дипломатичне рішення на наших умовах. Це буде перемир’я, але на українських умовах, з гарантіями безпеки, те, чого зараз добивається президент України", – сказав він в інтервʼю "Укрінформу".

Апостол також розповів, як змінилася українська армія протягом останніх років. За його словами "радянська спадщина" у війську ще залишилася, і потрібно багато поколінь, щоб її позбутися.

При цьому командувач ДШВ зауважив, що війна пришвидшує цей процес і віддаляє нас від Росії. Апостол додав, що головне – не мати короткої пам’яті, аби не повернутися назад.

Він наголосив, що 2014 рік дозволив Україні зустріти росіян у 2022 році "підготовленими на порядок вище".

"Ініціатива командирів, нестандартні рішення – все це дало нам те, що ми зараз маємо. У майбутньому армія має бути ще більш технологічною, сучасною, спиратися на інженерію, дрони, критичне мислення. І ми однозначно маємо зробити висновки з тих проблемних питань, які ми не врахували", – резюмував Олег Апостол.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що як один із сценаріїв завершення війни розглядають замороження по лінії фронту. При цьому він наголосив, що зараз тривають консультації на рівні президента України Володимира Зеленського та лідерів Європи. Остаточне рішення, за його словами, буде ухвалювати президент.

Тим часом російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. У Костянтинівці Донецької області росіяни вбили 9 людей, ще 7 отримали поранення. Окупанти вдарили з артилерії.

