Організована українцями група хакерів «покарала» банки на $72 млн

СБУ спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Кіпру і Латвії припинила протиправну діяльність міжнародного злочинного угруповання хакерів, організованого громадянами України під прикриттям легальної комерційної структури.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Так, за їх даними, використовуючи спеціалізований комп'ютерний вірус Conficer, хакери діставали доступ до рахунків в іноземних банківських установах різних країн, знімали з них кошти і переводили у готівку.

Одержані у такий спосіб гроші легалізувалися шляхом придбання рухомого і нерухомого майна.

За попередніми оцінками, в результаті такої протиправної діяльності клієнтам банківських установ завдано збитків на суму понад 72 млн. дол.

Як розповів сьогодні на брифінгу начальник Управління контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки держави СБУ Віталій ХЛЕВИЦЬКИЙ, в Україні допитані 16 учасників міжнародного угруповання, зокрема організатори і координатори.

Він відзначив, що організаторам угруповання хакерів від 26 до 33 років, вони всі з дуже хорошою освітою у сфері інформаційних технологій.

На даний час нікого ще не затримано, оскільки питання про порушення кримінальної справи тільки розв'язується, сказав В.ХЛЕВИЦЬКИЙ.

Щодо потерпілих, то серед них українців немає, "вони всі знаходяться в США та в інших країнах".

За словами В.ХЛЕВИЦЬКОГО, 21 червня в кількох країнах світу було проведено більш як 30 обшуків, в Україні - 19. Іноземні спецслужби вилучили близько 30 серверів, правоохоронці Латвії затримали двох осіб Арешт накладено на більш як 40 рахунків банківських установ Латвії і Кіпру. Під час обшуків, які проводили співробітники СБУ, вилучено більш як 74 одиниці комп'ютерної техніки, близько 300 одиниць носіїв електронної інформації.

"За попередньою оцінкою вилученої комп'ютерної техніки на предмет зберігання в ній інформації, яка підтверджує протиправну діяльність встановлених осіб, з’ясовано, що програмне забезпечення, яке було створене або модифіковане, а потім використане членами угруповання, належить до шкідливого програмного забезпечення", - сказав В.ХЛЕВИЦЬКИЙ.

Він пояснив, що зловмисники запускали вірус, який вражає комп'ютерну техніку, і пропонували антивірусну програму, в якій містився ще один вірус, який, у свою чергу, дозволяв одержувати дані про платіжні банківські картки людей.

"Це перша такого масштабу операція у сфері боротьби з кіберзлочинністю", - підкреслив начальник управління.

Він не виключив, що сума заподіяної шкоди може бути більшою за 72 млн. дол., і можливо, ці люди скоювали свої протиправні дії і раніше.

Як розповів старший спеціальний агент ФБР США Норман САНДЕРС, ФБР розслідувало цю справу протягом 3-х років. При обміні інформацією з СБУ стало зрозумілим, що спецслужби обох країн розслідують злочинні дії одних і тих самих осіб.

"Без підтримки СБУ цю операцію не було б проведено", - сказав Н.САНДЕРС.

За словами в.о. керівника представництва ФБР США в Україні Бренда СМІТА, кіберзлочинністю може бути охоплено весь світ, і не можна говорити, що Україна є однією з країн, в якій хакерство найбільш поширено.

Він підкреслив, що аналогічні злочини скоюються в усьому світу.

За його словами, фахівці ФБР безпосередньо брали участь у діях, які проводилися на території України.

За словами В.ХЛЕВИЦЬКОГО, за такі дії українським законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років. Американське законодавство передбачає більш жорсткі санкції, аж до довічного ув’язнення.