Від Азарова вимагають навести порядок у нафтогазовій галузі

Найбільші нафтогазовидобувні компанії України офіційно звернулися до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Міненерговуглілля, Мінекономрозвитку, Мінфіну та інших міністерств і відомств з конкретними пропозиціями про наведення порядку в галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення представники найбільших нафтогазовидобувних компаній ухвалили в четвер, 23 червня, в Києві на нафтогазовій конференції «Видобуток нафти і газу в Україні: економічні, фінансові і юридичні аспекти».

Зокрема, у своєму зверненні нафтогазовидобувні компанії вимагають ухвалення Верховною Радою проекту Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (про спрощення процедури надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин до 5-6 місяців).

За словами представників компаній, сьогодні тільки на узгодження документів для будівництва свердловин треба витратити 1-2 роки.

Разом з тим, нафтогазовидобувачі вимагають законодавчо закріпити право за державними компаніями одержувати ліцензії на нафтогазові ділянки без аукціонів. За останні 5 років держкомпанії не одержали жодної нової ліцензії.

Крім того, не менш важливим є пррийняття закону про диференційований підхід до нарахування рентної плати. Наприклад, для родовищ з важким видобуванням і глубоким заляганням запасів пропонується знизити рентну плату.

Так, за словами заступника директора з питань перспективного розвитку і взаємодії з органами влади ДК «Укргазвидобування» Олексія НЕСТЕРЕНКА, при введенні нульової ставки рентних платежів на видобуток газу, який 100% спрямовується на забезпечення потреб населення, компанія щорічно могла б додатково інвестувати 1 млрд. грн. у збільшення видобутку газу.

Ще однією проблемою для видобувних компаній залишаються надвисокі податки. У 2011 році податки для нафтогазових компаній виростуть на 1,5-2 млрд. грн., при цьому обсяги видобутку продовжать знижуватися.

Сьогодні українські державні компанії змушені продавати газ населенню по 420 грн. за тис. куб. м, тоді як за російський газ Україна платить по 350 дол. за тис. куб. м.

Як відзначив О.НЕСТЕРЕНКО, українські підприємства продаючи газу за низькою ціною, не мають можливості інвестувати у власне виробництво, понад 50% продажу газу компанії повинні сплатити у вигляді податків, а те, що залишається, йде на поточні потреби і зарплату співробітникам.

Також виступаючі на конференції експерти відзначили, що в нафтогазовій галузі України склалася критична ситуація – з кожним роком власний видобуток нафти і газу стрімко падає і якщо терміново не вжити належних заходів, Україна може залишитися без своїх енергетичних ресурсів.

Представники нафтогазовидобувних компаній упевнені, що за підтримки уряду і парламенту можна і потрібно вирішувати ці проблеми.