Відбудеться прес-конференція ”Археологічні таємниці Київщини”

25 червня (понеділок) 15-00 - Відбудеться прес-конференція «Археологічні таємниці Київщини: новий туристичний маршрут». Учасники – начальник управління культури і туризму Київської обладміністрації Василь Романчишин, директор Київського обласного туристичного агентства Сергій Василенок, мер Ржищева Київської області Віктор Ремез (українське представництво Російського агентства міжнародної інформації РІА «Новости», вул. Станіславського, 3, к.50, конференц-зал). Телефони: 272-13-94, 279-56-35. Вхід за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter