У Києві до середи перекриють проспект 40-річчя Жовтня

У зв’язку з виконанням будівельно-монтажних робіт з благоустрою Голосіївської площі, з 22 години 24 червня до 6 години 29 червня буде повністю закрито для автомобільного руху проспект 40-річчя Жовтня в межах Голосіївської площі.

Про це УНІАН повідомили у пре-службі Київської міської державної адміністрації.

Як поінформували в КП «Київпастранс», з 22 години вечора 24 червня до 6 години ранку 29 червня рух тролейбусів маршрутів №№11, 12, 43, 45 проспектом 40-річчя Жовтня буде призупинено. На цей період для забезпечення пасажирських перевезень буде організовано тимчасові тролейбусні маршрути:

№11к «Державний музей народної архітектури та побуту України – Станція метро «Васильківська» трасою: вул. Заболотного – просп. Академіка Глушкова – вул. Касіяна – вул. Якубовського – вул. Вільямса – вул. Трутенка – вул. Козацька – вул. Жуковського – вул. Васильківська»;

№43в «Кібернетичний центр – Станція метро «Васильківська» трасою: просп. Академіка Глушкова – вул. Касіяна – вул. Якубовського – вул. Вільямса – вул. Трутенка – вул. Козацька – вул. Жуковського – вул. Васильківська;

№43к «Ленінградська площа – Станція метро «Либідська» трасою: вул. Сосюри – Ленінградська площа – просп. Возз’єднання – бульв. Дружби Народів – вул. Червоноармійська (назад вул. Горького).

А також автобусний маршрут:

№43тр «Кібернетичний центр – станція метро «Либідська» трасою просп. Академіка Глушкова – просп. 40-річчя Жовтня – пров. Ужгородський (назад вул. Бубнова) – вул. Васильківська – просп. 40-річчя Жовтня – бульвар Дружби народів – вул. Червоноармійська (назад вул. Горького).

До трас руху автобусів маршрутів, які працюють в режимі маршрутного таксі №206 та №208 буде внесено зміни.

Маршрут №206 «Кібернетичний центр – ст. м. «Либідська» буде організовано трасою: Кібцентр – просп. Академіка Глушкова – просп. 40-річчя Жовтня – пров. Ужгородський (назад вул. Бубнова) – вул. Васильківська – просп. 40-річчя Жовтня – бульвар Дружби народів – вул. Червоноармійська (назад вул. Горького) – Станція метро «Либідська». При цьому на маршруті буде збільшено кількість рухомого складу.

Маршрут №208 «Універсам Біличі – Голосіївська площа» буде організовано: від зупинки «Універсам Біличі» до вул. Васильківської за діючою трасою – вул. Васильківська – просп.40-річчя Жовтня – Московська площа – просп.40-річчя Жовтня – вул. Васильківська – далі за існуючим маршрутом.

Проведення робіт з благоустрою пов’язано з продовженням будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену.