Десятки тисяч людей вийшли помолитися за Івана Павла ІІ у Львові

20:12, 26 червня 2011
Суспільство
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На Літургії говорили про єдність і свободу

Зерна, які посіяв Папа Іван Павло ІІ під час свого візиту на нашій землі, ростуть. Папа під час зустрічі з молоддю говорив про свободу. Він вважав, що справжня свобода – коли ми наближаємось до Бога. Свобода полягає в людськості, моральності і духовності. Мучеництво – це найвищий спосіб служіння Богові і церкві.

Таку думку висловив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, який очолив сьогодні, 26 червня святкову Архиєрейську Божественну Літургію в межах святкування 10-ї річниці приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Саме тут 2001 рокувідбулася зустріч Папи Римського з молоддю, куди прийшло близько 400 тис. Людей, - повідомили ZAXID.NETу прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією організаторів, участь сьогодні у Літургії взяло понад 35 тис осіб.

«Сьогодні ми маємо унікальну можливість пригадати дні, коли 10 років тому до нас приїхав Іван Павло ІІ. У ці дні понад 1,5 млн людей прийшли, аби отримати благословення Святійшого. Іван Павло ІІ – це особлива постать у нашій історії. Він – почесний громадянин нашого міста. Сьогодні ми всі разом, молячись, повинні бути разом, повинні бути єдиними. Наш порятунок – це молитва», - зазначив мер Андрій Садовий.

Нагадаємо, саме у цьому храмі 2001 року відбулася зустріч Папи Римського з молоддю, куди прийшло близько 400 тис. людей.

Також після Літургії Блаженніший посвятив камінь для першого дому «Золотого віку» імені Блаженного Івана Павла ІІ.

 

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