Зливи попсували врожай пшениці

Міністерство агарової політики прогнозує збільшення частки фуражного зерна в урожаї 2011 року внаслідок злив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Звісно, через дощі кількість продовольчого зерна буде зменшена», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що на сьогодні фахівці проводять розрахунки і до кінця тижня ці показники будуть відомі.

За словами міністра, на сьогодні через тривалі дощі на полях уже відзначаються такі негативні факти, як проростання пшениці в колосі. «Вже критична маса дощів накопичилася, і ми сподіваємося на прогнози синоптиків Гідрометцентру, згідно з якими в среду-четверг циклон дощів закінчиться. І сподіватимемося, що нам вдасться зібрати обсяг урожаю, який прогнозували», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК, зазначивши, що на сьогодні міністерство не знижувало прогноз валового збору зерна.

При цьому міністр висловив сподівання, що дощі, які пройшли, дають надію розраховувати на хороший урожай цукрових буряків і кукурудзи.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, урожай зерна цього року складе 45 млн. тонн.