В Україну ідуть дощі

Завтра у південній частині України, східних, Дніпропетровській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер в Україні переважно західний, 5-10 м/с.

29-30 червня - у південній частині без опадів. На решті території вдень (у східних областях і вночі 29 червня) місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні до 20°; вдень 23-28°, у південній частині місцями 30°, 29 червня у північних та західних областях 21-26°.

1-2 липня у північних, 2 липня і у більшості центральних та східних областей короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 10-16°, на півдні до 20°; вдень 21-27°, у південній частині, а 1 липня і у східних областях місцями до 31°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°; по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

29-30 червня - мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 29 червня 21-26°, 30 червня 23-28°.

1-2 липня - короткочасні грозові дощі, лише вночі 1 липня переважно без опадів. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°.