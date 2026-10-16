Зеленський незвично відреагував на запитання, чи робить Трамп його 'цапом-відбувайлом' (відео)

Зеленський приблизно 15 секунд мовчав, перш ніж усміхнутися.

Президент України Володимир Зеленський із посмішкою відреагував на запитання про те, чи не намагається президент США Дональд Трамп зробити його винним у власних внутрішньополітичних проблемах. Інцидент стався сьогодні під час прес-конференції Зеленського в Брюсселі, пише The Guardian.

Зокрема, один із журналістів запитав українського лідера, чи відчуває він, що його американський колега Дональд Трамп робить з нього "цапа-відбувайла" за внутрішні проблеми, зокрема високі ціни на дизельне пальне перед проміжними виборами.

Зеленський приблизно 15 секунд мовчав, перш ніж усміхнутися й відповісти:

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"Це моя відповідь".

Після цього прес-конференція завершилася.

Трамп і Зеленський

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що не хоче мати справу із українським колегою Володимиром Зеленським, оскільки той нібито не хоче домовлятися з Кремлем.

Трамп поділився своєю думкою про те, що Зеленський нібито "не та людина, з якою варто мати справу". Він додав, що мирна угода з Росією, якщо й буде укладена, то вже без Зеленського.

Американський президент також висловив думку, що першопричиною війни було президентство Барака Обами, за якого Україну "змусили віддати Крим".

Трамп назвав тимчасово окупований півострів "найкрасивішим шматком землі" зусібіч оточеним океаном.

Також Трамп назвав ганьбою відновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах.

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