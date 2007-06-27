Ющенко просить Януковича втрутитися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований поглибленням конфлікту між металургійними підприємствами і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і просить прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА особисто втрутитися в ситуацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, в листі В.ЮЩЕНКА до В.ЯНУКОВИЧУ говориться, що «УкрГаз-Енерго», користуючись своїм монопольним становищем, здійснює поступове захоплення українського ринку газу і суміжних ринків.

«Зараз ми спостерігаємо спробу «УкрГаз-Енерго», яке фактично контролює операції з транспортування і розподілу природного газу, заробити на металургах додаткові кошти шляхом збільшення ціни на газ, мотивуючи це витратами з його зберігання в підземних сховищах. Це суперечить умовам співпраці, які були визначені сторонами на початку року», – говориться в листі глави держави.

В.ЮЩЕНКО звертає увагу, що на його неодноразові звернення до Кабінету міністрів України з вимогою розібратися в ситуації, що склалася на газовому ринку країни, і навести лад в цій сфері уряд ніяк не відреагував, як і Антимонопольний комітет України і НКРЕ, хоча вони повинні відстежувати стан товарних ринків і вживати заходів для уникнення на них проявів монополізму.

"Враховуючи гостроту проблеми, Президент просить В.ЯНУКОВИЧА особисто втрутитися в ситуацію і забезпечити захист національних інтересів у сфері поставок природного газу українським споживачам", – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "УкрГаз-Енерго" з 1 травня 2007 року включило до кінцевої ціни на природний газ, що поставляється промисловим підприємствам, витрати зі зберігання газу у розмірі 20 грн. за 1000 куб. м.

Після цього підприємства корпорації "ІСД" - Алчевський меткомбінат, Дніпропетровський трубний завод, ДМК ім. Дзержинського, офіс ІСД і футбольний клуб "Металург", а також ММК ім. Ілліча відмовилися укладати нові договори на поставку газу за новими цінами

Віце-президент управляючої компанії “Індустріальна група” корпорації ІСД Олександр ПИЛИПЕНКО заявив, що одностороннє підвищення ціни на природний газ з боку “УкрГаз-Енерго” може позначитися на соціальній сфері, оскільки металургійні підприємства враховуватимуть це і збільшуватимуть вартість металопродукції, що випускається, що, у свою чергу, призведе до зростання витрат при будівництві житла.

У свою чергу, "УкрГаз-Енерго" виступило із заявою, що ігнорування норм чинного законодавства менеджментом і власниками ряду приватних промислових підприємств створило кризову ситуацію і загрожує підготовці до майбутнього опалювального сезону.

Крім того, повідомлялося, що Національна комісія регулювання електроенергетики України з 1 червня 2006 року підвищила тарифи компанії "Укртрансгаз" на зберігання газу в підземних сховищах у 3,3 раза – до 39,6 грн. за 1 тис. куб. м.

На сьогоднішній день, за даними "УкрГаз-Енерго", і ІСД і ММК ім. Ілліча підписали нові договори на поставку газу за новими цінами.

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" реалізує природний газ як ресурс за ціною 708 грн. за 1 тис. куб. м, тобто на 12 грн. нижче, ніж встановлений урядом граничний рівень.