Київрада відмовилась продавати банк "Хрещатик" і Борщагівський фармзавод

Київрада відмовилась продавати пакет акцій банку «Хрещатик», що належить територіальній громаді.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене у ході розгляду питання щодо внесення змін до програми приватизації комунального майна територіальної громади Києва на 2011-2012 роки.

Проект рішення також передбачав продаж 30% акцій, що належать територіальній громаді, ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (вулиця Миру, 17), а також пакет «25% плюс 1 акція» ПАТ «Київспецтранс» (Проспект Правди, 85).

Щодо банку «Хрещатик», то був передбачений продаж 24,525% акцій підприємства.

Також проект змін до програми приватизації комунального майна передбачав приватизацію приміщення на вулиці Межигірській, 2-а.

За підготовлений КМДА проект рішення на сесії Київради проголосували лише 58 із 97 зареєстрованих у залі депутатів. При тому, що для затвердження рішення необхідний 61 голос.

Таким чином, усі згадані об’єкти не були внесені до програми приватизації комунального майна столиці на 2011-2012 роки.