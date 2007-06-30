Участь УПА і Шухевича в каральних акціях не підтверджується документами НКВС

Сьогодні, в день 100-річчя з дня народження генерала Української повстанської армії Романа Шухевича, в Києві презентовано І том книги документів радянських спецслужб “Роман Шухевич. У документах радянських органів державної безпеки (1940-1950)”.

У прес-конференції в УНІАН, організованій з нагоди презентації книги, взяли участь професор, науковий редактор видання Володимир СЕРГІЙЧУК; кандидат історичних наук, заступник начальника Державного архіву СБУ Сергій КОКІН; голова правління Інституту національного державознавства Михайло РАТУШНИЙ, за сприяння якого здійснено видання книги.

“Для нас було дуже важливим, щоб ця книга з’явилася саме сьогодні. Сьогодні, у день 100 річчя від дня народження командира УПА, саме ці дослідження покажуть більш повно, хто був Роман Шухевич, чим він займався і задля чого він жив і задля чого він загинув”, - зазначив С.РАТУШНИЙ.

За його словами, архівні дані показали, що Р.Шухевич був керівником всеукраїнської народної армії, яка отримувала підтримку у населення України в усіх регіонах.

“По-перше, якщо би це був бандит, то не було б тих два томи, десятиріччя відстеження агентурної роботи, вони б не з’явились. Друге – це без сумніву був командир не якоїсь групи, а саме армії, і це документи абослютно підтверджують, і що вона діяла не лише в якомусь певному регіоні, це була всеукраїнська армія. Третє, що це була велика постать і була народна армія. І з цих документів, що є тут, зрозуміло, що вона не змогла б діяти, якби не опиралася на цивільне населення і на широку народну підтримку”, - сказав С.РАТУШНИЙ.

С.КОКІН зазначив, що проблема “добування” інформації особливо щодо керівників УПА – це було найважливішим завданням органів держбезпеки, яке вони намагалися виконати за будь-яку ціну і просувалася вона дуже важко.

“Але вже наприкінці 1944 р. постать Шухевича була зрозуміла для органів держбезпеки”,- сказав він. Водночас, за словами С.КОКІНА, залишається й багато незрозумілих “білих плям”, а саме відсутність в архіві СБУ деяких документів, які, на його думку, суттєво би доповнили образ Р.Шухевича як особистості і як керівника. Разом з тим, в ході підготовки книги був вивчений дуже великий масив документів, що стосуються керівника УПА.

“Те, що роздувався міф про масштабну співпрацю і участь в каральних акціях і УПА, і Шухевича, документів, які б це засвідчували немає”, - додав С.КОКІН.

Спочатку, за його інформацією, планувалось видання однієї книги, але згодом було прийнято рішення розбити її на два томи: перший – це період 1940-1945 рр, другий - 1946-1950 рр. Роботу над другим томом планується завершити у вересні-жовтні цього року.

Щодо І-го тому, то, як повідомили на пресс-конференції, до нього увійшли документи, які в свою чергу представляють кілька блоків. Це документи, які характеризують життя і дільність Р.Шухевича під час його перебування в рядах Краківського проводу 1940-1941 р. В цей час його діяльність пов’язана зі зв’язками Краківського проводу з територією різних областей України. Зокрема, це документи спецповідмлень, доповідні записки про арешти кур’єрів Краківського проводу, статистичні дані, які показують картину розгортання національно-визвольної боротьби на території західних областей України. Інший блок документів стосується долі членів сім’ї Р.Шухевича - його батьків, дружини, дітей. Також до І-го тому ввійшли документи про те, як органи держбезпеки розгортали роботу щодо пошуку Р.Шухевича, оперативна діяльність. В книзі також представлена переписка командира УПА зі Степаном Бандерою.

Книга зараз надрукована накладом всього 500 примірників. Більшість їх буде, за інформацією видавців, направлена до бібліотек спеціалізованих навчальних закладів, зокрема в школи та установи на Західній Україні, де більш активно діяла УПА. Водночас, вже є домовленості про друк ще 500 книжок на замовлення спонсора з Чикаго, який сам буде розпоряджатись цим накладом. Крім того, ще 500 книжок планується видати пізніше для зацікавлених осіб.