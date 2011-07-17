У Росії відзначають річницю розстрілу царської сім'ї

Завдання сучасного суспільства - не допустити повторення ситуації, в якій став можливим такий злочин, як розстріл царської сім`ї в 1918 році, заявив спікер Держдуми РФ Борис Гризлов журналістам.

Останній російський імператор Микола II, його сім`я і кілька слуг були розстріляні в Єкатеринбурзі в ніч на 17 липня 1918 року.

"Вбивство людини, а тим більше дітей, не може бути виправдано нічим. Більшовики вбивали останнього російського імператора і членів його сім`ї як символ великої держави. Лиходійство, скоєне більшовицьким режимом, - це приклад спроби знищити минуле і поховати історію своєї країни", - цитує РІА "Новости".

"Наше завдання - зробити так, щоб це ніколи не повторилося в майбутньому. Тому що суспільство, у якого немає історичної пам`яті, приречене на деградацію", - зазначив він.

Тіла Романових були виявлені в липні 1991 року, а поховані влітку 1998 року в Петропавловському соборі Санкт-Петербурга. У 2000 році Російська православна церква занесла Миколу II і членів його сім`ї до лику святих.