Посадовці видавали земельні акти за хабарі

На Волині правоохоронці викрили трьох державних службовців, які за хабарі видавали громадянам державні акти на землю.

Про це УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області з посиланням на начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю Сергія ГОРБАТЮКА.

За його словами, підрозділом УБОЗ спільно зі співробітниками прокуратури Луцького району викрито державних службовців, які створили злочинну схему вимагання та одержання хабарів у розмірі від 10 до 100 тисяч гривень за видачу державних актів на право власності на земельні ділянки у розмірі 0,5751 га та зміну їх цільового призначення. Задокументовано 5 фактів хабарництва. Внаслідок незаконних дій державі завдано збитків на суму понад 105 тис. грн.

Стосовно посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.