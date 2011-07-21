В Україні розпочинаються Дні культури Ізраїлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, сьогодні перший заступник міністра культури Юрій БОГУЦЬКИЙ зустрівся з міністром інформації та діаспори Держави Ізраїль Юлієм ЕДЕЛЬШТЕЙНОМ. Він очолює офіційну делегацію Держави Ізраїль, що прибула в Україну з нагоди проведення Днів культури Ізраїлю в Україні. До складу делегації, зокрема, увійшли мер міста Бат-Ям Шломі ЛАХЬЯНІ, віце-мер м. Ашдод Борис ГІТЕРМАН та віце-мер Хайфи Юлія ШТРАЙМ. На зустрічі також була присутня Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН .

На початку зустрічі сторони відзначили позитивну динаміку українсько-ізраїльского культурного співробітництва. Інтенсивне співробітництво між країнами розпочалося у 2007 році, коли в Державі Ізраїль відбулася перша за історію українсько-ізраїльських взаємин масштабна культурно-мистецька акція – Дні культури України. Того ж року восени в Україні пройшли перші Дні культури Держави Ізраїль.

Користуючись нагодою, представники Міністерства культури України ще раз висловили вдячність своїм ізраїльським колегам за те, що у 2008 році Ізраїль став першою країною, у якій відбулася міжнародна мистецька акція «Україна пам`ятає, світ визнає», присвячена пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років.

У 2011 році Україна та Ізраїль спільно відзначатимуть 70-ті роковини трагедії у Бабиному Ярі. Ю.БОГУЦЬКИЙ повідомив, що українська сторона вважає ці заходи дуже важливими, тому Оргкомітет з підготовки до відзначення 70-х роковин трагедії Бабиного Яру очолює прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Від Мінкультури до складу Оргкомітету увійшли міністр культури Михайло КУЛИНЯК (заступник голови Оргкомітету) та заступник міністра культури Тимофій КОХАН.

Сторони обговорили організаційні питання, пов`язані з проведенням 3 жовтня 2011 року в Національній опері України концерту-реквієму з виконанням 13-ї симфонії Дмитра Шостаковича за участю Ранаанського симфонічного оркестру та частини Національного симфонічного оркестру України під диригуванням Максима ШОСТАКОВИЧА. У свою чергу, 6 жовтня 2011 року в ізраїльскому музеї Яд Ва-Шем (м. Єрусалим) відбудеться спільний концерт-реквієм за участю Єрусалимського симфонічного оркестру та Національної академічної капели України «Думка».

На зустрічі також обговорювалися питання проведення у листопаді цього року Днів культури України в Державі Ізраїль.

Крім того, мер міста Бат-Ям (сателіт Тель-Авіву) Шломі ЛАХЬЯНІ повідомив, що у місті незабаром почне працювати Український культурний центр, який відкриє Посольство України в Державі Ізраїль.