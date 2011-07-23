Два українських фільми отримали нагороди на ОМКФ

Перед офіційним закриттям ІІ Одеського міжнародного кінофестивалю відбулася церемонія вручення призів творцям фільмів, показаних у позаконкурсній програмі фестивалю.

Як передає кореспондент УНІАН, Національна спілка кінематографістів України визнала за кращий фільм «Убийте мене, будь ласка» - його режисер Оліас БАРКО став лауреатом премії НСКУ.

Переможцем пітчингу і володарем призу у розмірі 25 тис. грн. стала український режисер і продюсер Віра ЯКОВЕНКО, що створила картину «Аутсайдер» спільно з Олексієм ГОРБУНОВИМ. (Пітчинг-сесії – традиційна практика великих фестивалів, лаконічні презентації нових кінопроектів на початкових стадіях реалізації для професійних гравців кінобізнесу – представників кіностудій і незалежних інвесторів).

Приз «Дон Кіхот» Міжнародної федерації кіноклубів FICC було вручено творцям двох кінострічок: режисеру французької кінострічки «Дівчинка-шибеник» Селін ШЬЯММИ і режисеру фінсько-шведського фільму «Герої полярного кола» Доме КАРУКОСКІ.

Короткометражна картина Тараса ТКАЧЕНКА «Собачий вальс» з альманаху «Закохані у Київ» удостоєна премії їм. Миколи Шустова у розмірі 50 тис. грн.

ІІ Одеський міжнародний кінофестиваль відкрився 15 липня.

Сьогодні о 18.00 відбудеться церемонія закриття форуму, на якому за головний приз, – статуетку «Золотий Дюк» і премію у розмірі 15 тис. дол. – змагалися 14 кінострічок. У журі фестивалю входять Єжи ШТУР, Марія де МЕДЕЙРУШ, Ада РОГОВЦЕВА, Валерій ТОДОРОВСЬКИЙ та інші відомі діячі кіномистецтва.