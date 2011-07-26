У Генпрокуратурі створили "пожежну групу"

У центральному апараті Генеральної прокуратури за вказівкою керівника відомства створено постійно діючу робочу групу з метою здійснення щоденного контролю за своєчасним реагуванням на факти порушень правил пожежної безпеки, у тому числі кримінально-правовими заходами, забезпечення відшкодування матеріальних збитків та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прокурорам на місця направлено листи-орієнтування щодо активізації та посилення правозахисної діяльності у цій сфері.

Їхню особливу увагу звернуто на виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та контролю вимог закону при здійсненні профілактичної роботи з метою попередження виникнення пожеж.

На сьогодні за документами реагування прокурорів до відповідальності притягнуто 236 службових осіб органів МНС та Держагролісгоспу, які неналежно виконували свої службові обов’язки з питань пожежної безпеки.

Міжрайонною природоохоронною прокуратурою Одеської області розслідується кримінальна справа за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України стосовно посадових осіб Нижньодністровського національного природного парку, за службової недбалості яких на території цього об’єкту природно-заповідного фонду виникло 9 пожеж, що призвело до знищення флори і фауни. Завдані заповідним територіям збитки становлять більше 39 млн. грн.

Тривають перевірки за фактами пожеж на сільгоспугіддях загальною площею 7,3 га у Токмацькому районі Запорізької області та Голованівському районі Кіровоградської області.