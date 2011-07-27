У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії

Сьогодні у Львові вшановують пам`ять загиблих внаслідок авіакатастрофи під час авіашоу (фото) на Скнилівському аеродромі.

Як передає кореспондент УНІАН, 27 липня, в дев’яту річницю трагедії на Скнилові, в каплиці біля аеродрому відбулася поминальна панахида за жертвами катастрофи. Участь у спільній молитві та реквіємі пам’яті взяли представники духовенства, громадських організацій, місцевої влади, мешканці Львова, друзі та родичі жертв. Більшість з них тримали біля себе фотографії загиблих.

Після панахиди, яку відправили священики трьох конфесій, відбулася піша проща до місця, де сталася катастрофа.

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ закликав усіх вшанувати загиблих у молитві та скорботі.

«Ми сьогодні повинні згадати усіх тих, хто загинув невинно. Це велика біда для багатьох родин, для всієї громади нашого міста. Дякую всім, хто у цей день приходить у цю каплицю і молиться за душі невинно убієнних. Ми повинні молитись і просити пробачення за цю велику трагедію, яка сталась 9 років тому, молитись, аби такої біди ніколи більше не було», - зазначив мер.

Міський голова також повідомив, що доля каплички на Скнилові, яку мали перенести у зв’язку з реконструкцією аеропорту до Євро-2012, ще не вирішена.

«І церква, і організаційний комітет повинні мати спільну позицію, а влада підтримає. Треба вирішити з технічної точки зору це питання. Це має бути пам’ять на наступні десятиліття та століття, ми не повинні забути про цей день ніколи. Це найбільша трагедія в історії міста Львова», - додав А.САДОВИЙ.

До місця катастрофи, навіть після завершення панахиди, продовжують приходити львів’яни з квітами, вшановують пам`ять своїх земляків, які стали жертвами страшної трагедії.

Львівська міська рада звернулася до усіх львів’ян із проханням утриматись сьогодні від гучних святкувань.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року під час авіашоу на Скнилівському аеродромі Львова зазнав катастрофи літак Су-27. В авіакатастрофі загинули 77 осіб, з яких 28 дітей. Також постраждали близько 250 осіб.