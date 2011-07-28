Закон про ринок землі передбачає надання ділянок для молоді

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що законопроектом "Про ринок землі" передбачено виділення земельних ділянок із державного фонду для молоді, яка працюватиме на землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК сказав журналістам в Андрушівському районі Житомирщини.

За його словами, у законопроекті передбачено, що молоді, яка захоче працювати у селі та обробляти там землі, Державний земельний банк буде надавати земельні ділянки на пільгових умовах, з відтермінуванням оплати вартості землі до 20 років.

М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що такі заходи спрямовані на призупинення деградації українського села.

Міністр зазначив, що уряд розробляє й інші плани щодо розвитку українського села, де, за його словами, наразі проживає понад 14 мільйонів селян.

Зокрема, у законопроекті „Про ринок землі” передбачено, що 1% від орендної плати надходитиме на рахунки сільрад.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що завершення земельної реформи сприятиме вирішенню існуючих соціальних проблем селян.

"Так, орендарі України наразі обробляють понад 2 млн. га землі, але мають справу з так званими "мертвими душами", тобто, власники земельних паїв померли, а спадкоємців немає. Також близько 650 тис. га відведено під дороги, але вони обробляються, і бюджет, звісно, не отримує коштів від оренди. Ці моменти вимагають впорядкування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок земель.