На шахті в Макіївці одна людина загинула, восьмеро постраждали

Внаслідок аварії на шахті імені Бажанова в Макіївці один гірник загинув, восьмеро постраждали - МНС

Київ. 29 липня. УНІАН. Внаслідок аварії на шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області один гірник загинув, восьмеро постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, сьогодні о 9.40 на поверхні шахти імені Бажанова стався обвал копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки для підйому-спуску людей та вантажу. Висота копра - 70 метрів.

За попередньою інформацією, 1 людина загинула, 8 постраждали.

Ще 600 гірників самостійно резервними стволами виходять на поверхню.

На місці аварії працюють три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості та оперативна група ГУ МНС України в Донецькій області.