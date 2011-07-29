У Макіївці кількість загиблих зросла до 4 осіб

У Макіївці Донецької області кількість загиблих внаслідок аварії на шахті імені Бажанова зросла до 4 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Крім того, 4 гірників постраждали, доля 7 - невідома.

Пошукова операція триває.

Згідно з повідомленням, на шахті ім. Бажанова ще 538 гірників самостійно по резервних стволах вийшли на поверхню.

На місці аварії працюють 13 пожежно-рятувальних відділень ГУ МНС в Донецькій області та 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Робота шахти тимчасово призупинена. Причина руйнування встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці о 09.25 у місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів було побудовано в 1953 році. На місці аварії працює комісія Держгірпромнагляду.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою»).