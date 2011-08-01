АероСвіт виконав всі затримані рейси із зарубіжних аеропортів

"АероСвіт" виконав усі раніше затримані рейси до "Борисполя" із зарубіжних аеропортів, а також відправив більшість рейсів із базового київського аеропорту.

Як повідомляє УНІАН прес-служба авіакомпанії, станом на 16.30 понеділка, 1 серпня, вже відправлено раніше затримані авіарейси компанії "АероСвіт" із Києва до Тбілісі, Гамбурга, Москви (Внуково), Афін, а також рейс Одеса-Стамбул, ряд внутрішніх авіарейсів (до Донецька, Одеси). Готується до вильоту решта рейсів, зокрема до Дюссельдорфа, Калінінграда й Сімферополя.

Як зазначається в повідомленні, практично всі літаки, що не вилетіли вчасно із зарубіжних аеропортів у першій половині дня в понеділок, повернулися до "Борисполя" до 14.00–15.00.

Нагадаємо, сьогодні були скасовані й затримані ряд авіарейсів "АероСвіту" через проведення акції протесту пілотами літаків Boeing 737.

Профспілка "Ліга Лінійних пілотів" виступила з вимогою індексації виплат, здійснених адміністрацією авіакомпанії в період соціально-економічної кризи 2008-2009 рр., а також включення в договір нового положення про оплату пілотів Boeing 737, яке передбачає підвищення рівня оплати праці приблизно на 18%.