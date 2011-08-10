Акімова: Україна зможе знайти компроміс з МВФ

Україна до початку вересня поточного року зможе досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом для продовження фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила вчора журналістам перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, коментуючи вплив пенсійної реформи в Україні і відмову від підвищення ціни на газ для населення на продовження кредитування МВФ.

«Зараз уряд активно разом з представниками МВФ обговорює інструменти розв’язання цього питання. Я абсолютно упевнена, що до початку вересня рішення буде знайдене», - сказала вона.

За оцінками І.АКІМОВОЇ, серйозної загрози розриву програми фінансування, яку б озвучували представники МВФ, на сьогодні немає.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів міністрів фінансів і енергетики України у Вашингтоні 17-18 червня, повідомив, що приїзд місії МВФ до України для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж піднято до 30 років для жінок та 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для обрахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

27 липня у Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит УНІАН повідомили, що закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» досі не надійшов на підпис Президенту.

У свою чергу, в юридичному управлінні парламенту зауважили, що закон не може бути підписаний головою Верховної Ради через наявність проекту постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв’язку з порушенням процедури його прийняття». Відповідний документ зареєстрували народні депутати з фракції "Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина" Ольга БОДНАР та член фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Юрій КАРМАЗІН. Цей проект постанови має розглянути регламентний комітет парламенту і зробити висновки, які потім має розглянути парламент, коли повернеться з канікул восени.