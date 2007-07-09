В Україні розпочинаються навчання Сі Бриз-2007

Сьогодні в Україні розпочинається двостороннє українсько-американське тактичне навчання військово-морських сил із запрошенням представників інших країн “Сі Бриз-2007”.

Яке повідомляє Управління Міністерства оборони України, навчання триватиме до 22 липня і проходитиме на території Одеської та Миколаївської областей.

Темою “Сі Бризу-2007” визначено планування та проведення миротворчої операції з підтримання миру, а мета маневрів полягає у відпрацюванні за міжнародними стандартами дій багатонаціональних штабів та сил під час здійснення ними миротворчої операції.

Двостороннє українсько-американське тактичне навчання військово-морських сил “Сі Бриз-2007”, яке проводитиметься в дусі програми НАТО “Партнерство заради миру”, - наймасштабніше навчання, яке проходитиме на території України у 2007 році. У навчанні братимуть участь кораблі та підрозділи морської піхоти, штабні офіцери та спостерігачі з 13 країн світу.

“Сі Бриз-2007” проходитимуть у чотири етапи. В ході першого етапу (7-9 липня) передбачається прибуття сил країн-учасниць навчання, формування тактичних груп, початок роботи багатонаціонального штабу навчання, розбиття табору та підготовка навчальних місць підрозділів морської піхоти.

Під час другого етапу (9-14 липня) проходитиме базова підготовка кораблів, зокрема, брифінги з головних напрямків взаємодії у морі, показові тренування, а також здійснюватиметься безпосереднє планування багатонаціональним штабом миротворчої операції, базові заняття з водолазної підготовки, тренування підрозділів морської піхоти та амфібійних сил. Завершиться другий етап передпоходовою конференцією для всіх учасників миротворчої операції.

Третій етап маневрів (15-19 липня) – практичний етап навчання. Протягом п’яти діб у морі та на узбережжі проводитимуться спільні тренування та навчання миротворчих сил, включаючи дії корабельних, амфібійних, пошуково-рятувальних сил, медичного підрозділу та авіації.

На четвертому етапі (20-22 липня) відбуватиметься згорання сил та підбиття підсумків навчання.

Керівником навчання “Сі Бриз-2007” призначено першого заступника командувача Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА.

До навчання “Сі Бриз-2007”від Збройних Сил України планується залучити до 10 кораблів і суден, до трьох літаків, до 8 вертольотів, команду водолазів, рятувальну парашутно-десантну команду, посилену роту морської піхоти, бронетехніку тощо.