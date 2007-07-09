Ціна на землю під Києвом падає

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 2 до 8 липня знизилася на 5,64% (на 338 дол.) - до 5 651 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, зниження вартості землі зафіксовано в Обухівському - на 428 дол. - до 7 598 дол./сотка, Бориспільському - на 100 дол. - до 5 497 дол./сотка, Вишгородському - на 92 дол. - до 5 269 дол./сотка, Бородянському - на 69 дол. - до 2 388 дол./сотка і Макарівському районі - на 55 дол. - до 2 162 дол./сотка.

Зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському районі - на 41 дол. - до 9 106 дол./сотка, Броварському - на 119 дол. - до 4 416 дол./сотка, Васильківському – на 132 дол. – до 4 233 дол./сотка, Кагарлицькому – на 66 дол. – до 1 632 дол./сотка, Фастівському – на 61 дол. – до 1 079 дол./сотка і Баришівському районі - на 35 дол. - до 913 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж в 11-ти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 45%, Бориспільському - 13%, Києво-Святошинському - 12%, Броварському - 10%, Васильківському - 11%, Обухівському - 5%, Вишгородському - 2%, Бородянському районі - 1%, Кагарлицькому районі – 0,8%, Фастівському районі – 0,1%, Баришівському районі – 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 25 червня до 1 липня знизилася на 3,61% (або на 225 дол.) - до 5 990 дол. за сотку.