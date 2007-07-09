У Києві відкрився Міський центр дитини (телефон, адреса)

У Києві на Троєщині за адресою проспект Маяковського, 28-в відбулася презентація Міського центру дитини в рамках Програми Служби у справах неповнолітніх КМДА «Міський центр дитини».

Як передає кореспондент УНІАН, основними напрямками діяльності центру є робота з дітьми і сім`ями у тяжких життєвих обставинах, координація реабілітаційної роботи структурних підрозділів Служби у справах неповнолітніх, розвиток сімейних форм виховання, науково-методичне забезпечення. У МЦД батьки, які мають намір узяти на виховання дитину, можуть реально оцінити власні сили і можливості прийняття дитини сім`ю, ознайомитися з процедурою підготовки документів, одержати психологічну, соціально-педагогічну і юридичну допомогу, дізнатися про вплив генетичної і соціальної спадковості на дитину.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Віталія ЖУРАВСЬКОГО, МЦД – це новація в Україні, на яку в бюджеті на цей рік виділено 300 тис. грн.

Як повідомив журналістам начальник Служби у справах неповнолітніх Микола КУЛЕБА, восени планується затвердити Центр як юридичну особу, а наступного року – переїхати в нове приміщення на вул. Дегтярівська, 3, а в старому – зробити «гарячу» лінію.

В.ЖУРАВСЬКИЙ також сказав, що сьогодні в Україні на 1 дитину-сироту – 20 сімей, в яких є бажання, але які не можуть взяти на виховання дитину. У той же час, він повідомив, що, незважаючи на скорочення за останні роки усиновлень з боку іноземців, необхідно й далі працювати над тим, щоб діти залишалися в українських сім`ях.

За словами М.КУЛЕБИ, спеціальної підготовки до виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, потребують також їхні родичі, котрі в більшості випадків стають опікунами.

Як зазначила керівник МЦД Вікторія ЕЙДЕМІЛЛЕР, центр працює ще з лютого 2007. За цей час персонал підготував до усиновлення 20 сімей, надав 200 телефонних консультацій і 386 – індивідуальних. Адже з такою дитиною «треба працювати, а не просто любити», – сказала В.ЕЙДЕМІЛЛЕР.

Звернутися в МЦД можна за тел.: 548-23-23.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Служби у справах неповнолітніх, у Києві з травня 2006 кількість дитячих будинків сімейного типу зросло з 1 до 7, прийомних сімей – скоротилося з 18 до 10.

За перше півріччя 2007 в Києві стали сиротами 327 дітей, з них влаштовано під опіку – 157 (48 %), усиновлено – 7 (2,1 %), в дитячі будинки сімейного типу влаштовано – 12 (3,6 %), до державних установ – 67 (20 %).