У Буенос-Айресі сніг випав уперше за 79 років

Незвичайне явище спостерігають у ці години десятки тисяч жителів аргентинської столиці: вперше за останні 79 років на Буенос-Айрес ринув справжній снігопад, повідомляє РІА "Новости"

У вівторок Аргентина відзначає національне свято - День незалежності, і багато аргентинців жартома називають сніг подарунком Всевишнього.

Більшість мешканців аргентинської столиці, яка розташована в субтропічній зоні, де середня річна температура повітря становить 15 градусів вище нуля, побачили сніг уперше в житті.

На цю годину температура повітря знизилася до одного градуса тепла.

За даними метеорологічної служби Аргентини, востаннє сніг випав в Буенос-Айресі 27 липня 1928 року.

Дорожня поліція просить автомобілістів по можливості утриматися від поїздок і обмежила швидкість руху до 40 кілометрів на годину.