У Буенос-Айресі сніг випав уперше за 79 років
23:38, 09 липня 2007Суспільство
901
Тепер уже мало хто пам`ятає попередній
|Фото Reuters
У вівторок Аргентина відзначає національне свято - День незалежності, і багато аргентинців жартома називають сніг подарунком Всевишнього.
Більшість мешканців аргентинської столиці, яка розташована в субтропічній зоні, де середня річна температура повітря становить 15 градусів вище нуля, побачили сніг уперше в житті.
На цю годину температура повітря знизилася до одного градуса тепла.
За даними метеорологічної служби Аргентини, востаннє сніг випав в Буенос-Айресі 27 липня 1928 року.
Дорожня поліція просить автомобілістів по можливості утриматися від поїздок і обмежила швидкість руху до 40 кілометрів на годину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter