Через офісний дрес-код кондиціонери жеруть зайву електрику

Італійська компанія Eni з метою заощадження електроенергії заборонила співробітникам носити в офісах піджаки та краватки. Згідно із заявою керівництва, ENI витрачає величезні кошти на кондиціонування офісних приміщень. Пом`якшення офісного дресс-коду, на думку менеджерів, дасть змогу Eni зменшити потужність кондиціонерів і заощадити електрику.

Рішення компанії підтримують і її працівники, втомлені від звичної для Італії спеки та необхідності приходити на роботу в костюмах. Під час недавнього опитування 20 тис. співробітників компанії виступили за те, щоб не носити в офісі піджаків і краваток.

За розрахунками Eni, підвищення температури, яка підтримується в приміщеннях, хоч би на один градус дозволить компанії заощадити 9% споживаної електроенергії, передає Бі-бі-сі.

З пом`якшенням офісного дресс-коду з метою економії електроенергії вже експериментували компанії в Іспанії, Японіїі та Китаї.

РосБізнесКонсалтинг