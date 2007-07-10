Правоохоронці викрили схему розкрадання Чорнобильських коштів

На Житомирщині правоохоронці викрили схему розкрадання посадовцями бюджетних коштів, що виділялися на реалізацію Чорнобильських програм.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області.

"Мова йде зокрема про бюджетні гроші, які виділялися відповідно до програм, у тому числі і Чорнобильських, на перезалуження грунтів на території північних районів Житомирщини, а також розкрадання грошей, виділених для здешевлення коротко- та довгострокових кредитів", - повідомив УНІАН начальник УМВС України в Житомирській області Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

За його словами, Овруцька міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу щодо керівника одного з сільськогосподарських товариств Овруцького району.

Цей службовець з метою незаконного отримання бюджетних коштів, які виділялися державою на оплату робіт з перезалуження земель, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи про приймання робіт з хімічної меліорації земель поблизу сіл Корчівка та Черепин для випасу великої рогатої худоби, які фактично не виконувались.

Отримавши 34 тис.грн. цільових бюджетних коштів, для проведення запланованих робіт, службовець використав їх на власний розсуд - не за призначенням.

Матеріали цієї кримінальної справи направлено до суду.