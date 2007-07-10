Яхту ”Пілігрим” в Азовському морі шукають 190 людей

Станом на 7.00 10 липня продовжується пошук в Азовському морі яхти "Пілігрим" з трьома членами екіпажу, яка зникла під час вітрильної регати, присвяченої 75-річчю Донецької області 8 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено: 5 одиниць плавзасобів, вертоліт, 15 од. техніки та 190 осіб особового складу.

Ситуація знаходиться на контролі МНС України.

Як повідомляв УНІАН, яхта "Пілігрим" (порт припису - Маріуполь) зникла на переході від коси Обіточна (Запорізька область) до мису Казантип (АР Крим). Всього у змаганнях брали участь 14 яхт.