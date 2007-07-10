Лікарі досі не пускають слідчих до Калиновського

Лікарі досі не дозволяють слідству спілкуватися з Сергієм КАЛИНОВСЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, заявив в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

За його словами, нині триває слідство.

М.КОРНІЄНКО сказав, що С.КАЛИНОВСЬКИЙ досі хворіє і лікарі не дозволяють спілкуватися з ним за станом здоров’я.

Він також додав, що на сьогодні призначено декілька експертиз у цій справі, зокрема, автотехнічна, судово-медична, комплексна та інші.

В.о. міністра при цьому зазначив, що є певні сили, які намагаються не допустити слідство до С.КАЛИНОВСЬКОГО.

Однак, він впевнений, що невдовзі його вдасться допитати.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Сергія КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина великого нафтового бізнесмена Зиновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША Марії ФІРТАШ – сталася 30 травня близько 5-ї години ранку. BMW М6, за кермом якого перебував С.КАЛИНОВСЬКИЙ, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23 у Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці. З С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через декілька днів померла від одержаних травм.