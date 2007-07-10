На Бессарабському ринку відкриють гастроном площею 700 м кв.

На території Бессарабського ринку Києва планується відкрити великий продовольчий магазин на кшталт Центрального гастроному, який працював раніше в центрі міста.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«У районі Бессарабського ринку з фасадної частини відкриватиметься великий гастроном. Такий як був на Хрещатику Центральний гастроном. Він знаходитиметься зараз у районі центрального ринку. Управління торгівлі спільно з депутатським корпусом зараз активно працює над створенням такого магазину. Ми оголосимо конкурс, щоб це був магазин не елітний, як у Мандарин-плаза, де дуже дорогі продукти харчування і високі ціни, а щоб це був магазин з ціновою політикою, цікавою для соціальних верств населення, що проживає в центрі Києва і тому, що закрилися так необхідні продовольчі магазини, могли там за дуже конкурентними цінами купувати продукти першої необхідності», - розповіла І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Площа нового магазину - 700 м кв.