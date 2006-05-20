На Каннському кінофестивалі визначилися претенденти на перемогу

Після трьох перших днів роботи 59-го Міжнародного Каннського кінофестивалю впевненим кандидатом на перемогу стала стрічка знаменитого іспанського режисера Педро АЛЬМОДОВАРА "Вольвер".

Відома актриса Пенелопа КРУЗ, яка в ній зіграла, зробила заявку на отримання призу за кращу жіночу роль. Такої думки дотримується більшість критиків та журналістів, акредитованих на кінофестивалі.

Проте серед букмекерів, які приймають парі на перемогу на Каннськом фестивалі, перевагу віддано стрічці Софі КОППОЛИ "Марія-Антуанета". Фільм демонструватиметься пізніше, проте саме він вважається головним претендентом на отримання "Золотої Пальмової гілки", - передає ІТАР-ТАРС.