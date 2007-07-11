Європарламент заборонив продаж ртутних термометрів

Європарламент заборонив продаж в Євросоюзі не електричних вимірювальних приладів, що містять у собі ртуть.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено учора під час засідання сесії Європарламенту в Страсбурзі, якій підтримав запропонований Єврокомісією проект відповідної директиви у другому читанні.

Згідно з ухваленим рішенням, йдеться про такі прилади, як термометри, барометри, манометри, сфігмоманометри тощо. Заборона розповсюджуватиметься виключно на нові прилади. Що ж до вже існуючих приладів – їх можна буде продавати або ремонтувати.

Ухвалена сьогодні директива передбачає 2 роки перехідного періоду для виробників вимірювальних приладів для переходу на випуск нових приладів, що не містять ртуті.

Після остаточного схвалення Радою міністрів ЄС директива набере чинності. Її положення мають бути протягом року імплементовані до національних законодавств країн-членів. ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Європарламент також схвалив проект доповіді Дімітріоса ПАПАДІМУЛІСА (група об’єднаних лівих, Греція), який пропонує заборонити експорт ртуті з 1 грудня 2010 року, а імпорт – з 1 липня 2010 року.

Документом передбачається заборона на експорт та імпорт всіх металів, вміст ртуті в яких перевищує 5%.

Європарламент також підтримав пропозиції щодо посилення безпеки при зберіганні металів, які містять ртуть. Депутати висловилися за те, щоб метали з вмістом ртуті понад 5% зберігалися в колишніх соляних шахтах, або в спеціально підготовлених для таких цілей інших сховищах. При цьому, депутати вважають, що відповідальним за зберігання має бути власник таких металів. У документі також пропонується вивчити можливість використання родовища ртуті Альмаден в Іспанії як головного місця для зберігання ртуті та металів з вмістом ртуті.