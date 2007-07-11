Світовий Банк похвалив Африку і Україну за боротьбу з корупцією

Світовий Банк оприлюднив звіт про тенденції у світовому управлінні господарством та боротьбі з корупцією. Доповідь охоплює 212 країн і територій. У документі йдеться, що за період з 1996 по 2006 роки низка країн світу здійснили позитивні кроки у покращенні управління, зниженні хабарництва та боротьбі з бідністю. У звіті також йдеться про Україну та певні успіхи у покращенні управління в нашій державі, передає Радіо Свобода.

Один із авторів звіту Світового Банку, Денієл Кауфман, вважає, що багатообіцяючі дані надійшли з країн Африки, де низка країн за короткий час покращили систему управління, і це є доброю базою для економічного зростання цих країн на довшу перспективу. У звіті також ідеться, що за минулих десять років «хабарі у світі становили, за оцінками експертів, приблизно один трильйон доларів США, і падіння тягаря корупції не пропорційне, на жаль, становищу одного мільярда людей на Землі, які живуть у надзвичайних злиднях».

У звіті Світового Банку щодо управлінських успіхів у світі та протистояння корупції бралися за основу сім головних показників – право вибору і відповідальність, політична стабільність, управлінська ефективність уряду, регуляторна політика, правові норми і контроль над корупцією.

Серед африканських країн у звіті виділені ті, де є успіхи в управлінні та зниженні бідності, – такі, як Кенія, Нігер, Сьєрра-Леоне, Танзанія та інші. У документі відзначено, що такі країни, як Словенія, Чилі, Ботсвана, Естонія, Уругвай, Чехія, Латвія, Литва, Коста-Ріка, виграють у покращенні управління порівняно з Грецією чи Італією.

У звіті сказано, що Україна досягла значних успіхів в удосконаленні управління за короткий п’ятирічний період з 2002 до 2007 років. Йдеться також про покращення в розвитку громадянського суспільства в Україні, підвищення відповідальності українців щодо виборів парламенту, свободи слова та інше.

Водночас директор київського Інституту економічних досліджень та консультацій Ігор Бураковський вважає успіхи України швидше формальними, а не якісними.

«Якщо оцінювати стан в Україні, як певну динаміку реформ, то з 2002 року і до 2006 року були здійснені певні перетворення, і в цьому сенсі ми можемо говорити, що державне управління, як певна політика, досягло деяких позитивних результатів. Мова йде про більш-менш стабільні темпи економічного зростання, мова йде про те, що сьогодні практично завершена побудова ринкової економіки в Україні», - зазначив експерт.

Та, на думку Ігоря Бураковського, все це більше формальні успіхи і аж ніяк не якісні. Експерт додає: «Але що стосується, так би мовити, якихось таких серйозних успіхів – скажімо, стосовно боротьби з корупцією, мені важко визнати це як досягнення України. Я думаю, що ситуація на сьогоднішній день дуже складна».

Експерт вважає, що позитив цього звіту Світового Банку для України полягає у тому, що ця держава стала прозорішою і зрозумілішою для світу у порівнянні з 2002 роком.