Семенюк застерігає від шарашкиної контори

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК вважає, що на придбання пакета акцій Національної страхової компанії «Оранта» має претендувати компанія з світовим досвідом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.СЕМНЮК висловила сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Ми не повинні продати якійсь шарашкиній конторі. Ми повинні продати такій компанії, яка має світовий досвід, яка може протистояти світовим магнатам. Ми маємо гіркий відповідний досвід», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Голова ФДМ вважає високою початкову вартість пакета акцій «Оранти». «Я робила все, аби повернути цей пакет (у держвласність – УНІАН). Але нам не вдалося повернути цей пакет. Не все в судах відстоюється – ухвалюється те, що ухвалюється», - додала вона.

«Продаж 25% акцій компанії – це не просто продаж, оскільки хтось повинен виконувати закон про повернення вкладів», – наголосила В.СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, уряд затвердив умови конкурсу продажу пакета акцій Національної страхової компанії «Оранта».

Згідно з розпорядженням Кабміну, текст якого є в розпорядженні УНІАН, пакет складається з 1 908 001 акції, що становить 25%+1 акція статутного фонду, номінальною вартістю 11161,8058 тис. грн.

Кабмін доручив Фонду держмайна провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій із застосуванням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону, встановити контроль над виконанням покупцем пакета акцій зобов`язань, передбачених договором купівлі-продажу цих акцій.

Згідно з умовами, в конкурсі з продажу пакета акцій «Оранти» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об`єктів приватизації і відповідають таким кваліфікаційним характеристикам:

- здійснення ними впродовж не менш як 5 років прибуткової економічної діяльності з грошового посередництва чи інших послуг у сфері страхування на підставі відповідних ліцензій;

- підтвердження бухгалтерської звітності за 2003, 2004, 2005 роки однієї з таких міжнародних аудиторських кампаній як «Ernst & Yong», «KPMG», «Delotte & Toche», «Prise Waterhouse Coopers».

Початкова вартість пакета акцій становить 80 млн. грн.

Покупець акцій зобов`язаний запобігти утворенню простроченої заборгованості товариства із заробітної плати перед працівниками, а також звільнення працівників товариства з ініціативи покупця або уповноваженого рим органу впродовж 6 місяців з дати переходу права власності на пакет акцій.

Термін дії зобов`язань покупця становить один рік з дати переходу права власності на пакет акцій.

Наприкінці березня 2007 року голова правління НСК “Оранта” Олег СПІЛКА повідомив, що оцінює вартість 25-відсоткового держпакета акцій компанії в 100 млн. грн.

Крім того, він повідомив, що мажоритарний акціонер компанії, “який проходить під брендом БТА”, має намір брати участь у конкурсі з продажу 25% акцій компанії, якими володіє держава.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» була заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія носила назву «Укрдержстрах». Статутний капітал ВАТ НАСК «Оранта» - 44,6 млн. грн.

За даними компанії на 1 січня 2007 року, її акціонерами були: Colorino Trading Limited - 24,98%, Saleta Limited - 20,22%, АКБ «Укрсоцбанк» - 14,4%, міноритарні акціонери - 15,5%. Фонд державного майна України володіє блокуючим пакетом у розмірі 25+1% акцій.

Наприкінці травня ц.р. афільована з казахстанським банком "Тураналем" компанія "Тураналем Сек’юрітіс" викупила у АКБ «Укрсоцбанк» пакет акцій страхової компанії "Оранта". "Тураналем Сек’юрітіс" стала власником 14,4416% акцій компанії.