В Україні зросла кількість позашлюбних дітей

В Україна зросла кількість дітей, які народилися поза шлюбом.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олена МАКАРОВА.

За її словами, за період з 1991 по 2006 рік частка дітей, що народилися у батьків, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, зросла з 12 до 21%.

Вона підкреслила, що “невтішна картина в Україні із показниками розлучуваності”. О.МАКАРОВА сказала, що рівень розлучуваності в Україні удвічі перевищує аналогічні показники країн Європейського Союзу.