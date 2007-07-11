В Україні зросла кількість позашлюбних дітей
16:51, 11 липня 2007Суспільство
1151
Розлучень вдвічі більше, ніж у Європі
В Україна зросла кількість дітей, які народилися поза шлюбом.
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олена МАКАРОВА.
За її словами, за період з 1991 по 2006 рік частка дітей, що народилися у батьків, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, зросла з 12 до 21%.
Вона підкреслила, що “невтішна картина в Україні із показниками розлучуваності”. О.МАКАРОВА сказала, що рівень розлучуваності в Україні удвічі перевищує аналогічні показники країн Європейського Союзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter