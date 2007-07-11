Кабмін затвердив новий порядок зміни прізвищ та імен

Кабінет міністрів затвердив постановою порядок переміни фізичними особами власного імені, прізвища та по батькові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, новий порядок, що був розроблений Мін’юстом, узгоджено з Цивільним кодексом України, зокрема, зі змінами, внесеними до Кодексу у грудні 2006 року.

Основним завданням постанови є визначення порядку розгляду заяви про зміну імені фізичної особи, встановлення процедури перевірки документів для надання висновку про можливість зміни імені з метою реалізації права громадянина на зміну імені відповідно до вимог Цивільного кодексу.

Так, постановою визначено органи, до яких подається заява про зміну імені, перелік документів, які необхідно подати разом із заявою про зміну імені, порядок, строки їх розгляду та перевірки.

Постановою також передбачається, що при реєстрації зміни імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України видаватиме заявникові свідоцтво про зміну імені.

Враховуючи положення статті 49 Цивільного кодексу України, відомості про зміну імені підлягатимуть обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Після реєстрації зміни імені у паспорті та у закордонному паспорті громадянина України робитиметься відмітка про те, що паспорт у зв`язку зі зміною імені підлягає обміну протягом одного місяця. Такі відмітки проставлятимуть відділи реєстрації актів цивільного стану - у паспорті громадянина України, а також дипломатичні представництва або консульські установи України – у паспорті громадянина України для виїзду закордон.