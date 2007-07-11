Кримські судді - жертви тиску чи знаряддя рейдерства?

Судді Залізничного райсуду Сімферополя звинувачують у тиску керівництво Апеляційного суду Автономної Республіки Крим.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, суддя Залізничного райсуду Ігор ПОЄДИНОК зазначив, що Залізничний райсуд Сімферополя є одним з найкращих судів Криму. За його словами, співробітники цього суду завжди працювали професійно і об’єктивно виконували свої обов’язки.

Разом з тим, він зазначив, що протягом останніх двох років з боку керівництва Апеляційного суду Криму, а саме - голови суду Михайла ТЮТЮННИКА, а також його заступника Сергія ЛУНІНА, на суддів чиниться постійний тиск при прийнятті судових рішень.

За його словами, М.ТЮТЮННИК та С.ЛУНІН при розгляді справ втручаються в судову діяльність, викликають суддів з окремих справ та «рекомендують» прийняти відповідне рішення.

Водночас інший суддя цього суду, заступник голови Залізничного райсуду Микола ШИЛЬНОВ також повідомив, що керівництво Апеляційного суду декілька разів чинило тиск особисто на нього. За його словами, це були певні прохання, заклики, а щодо двох нещодавніх резонансних справ, які стосувалися виборів міського голови Сімферополя, а також справи про поновлення на роботі одного з керівників управлінь Міністерства з надзвичайних ситуацій, голова Апеляційного суду М.ТЮТЮННИК навіть погрожував.

Як стверджує М.ШИЛЬНОВ, після відмови прийняти незаконне рішення про призначення повторних виборів Сімферопольського міського голови, С.ЛУНІН сказав йому: «Подумай, як ти далі працюватимеш».

Після цього, за словами М.ШИЛЬНОВА, М.ТЮТЮННИК та С.ЛУНІН почали відкрито заявляти, що вживатимуть усіх заходів для звільнення його з посади, при цьому порадили написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Крім цього, М.ТЮТЮННИК, як член Ради суддів України, направив до кваліфікаційної комісії суддів подання щодо притягнення М.ШИЛЬНОВА до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства.

Враховуючи ці факти, судді Залізничного райсуду Сімферополя звернулися з офіційним листом до Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Верховної Ради та Секретаріату Президента. У листі вони заявляють, що у зв’язку з втручанням в діяльність суду згадувані керівники Апеляційного суду АР Крим не можуть очолювати судовий корпус, оскільки їх дії є незаконними.

Однак, за словами М.ШИЛЬНОВА, на сьогодні з жодної інстанції відповіді вони поки не отримали.

У свою чергу, заступник голови Апеляційного суду АРК С.ЛУНІН назвав "голослівними" звинувачення суддів Залізничного райсуду Сімферополя на адресу керівництва Апеляційного суду Криму.

У коментарі агентству УНИАН С.ЛУНІН сказав: "Звинувачення є голослівними, вони необґрунтовані нічим - не було названо жодної дати".

Він також заявив, що всі три судді, які висували звинувачення на адресу керівництва Апеляційного суду Криму, не раз притягувались до відповідальності.

За словами С.ЛУНІНА, зокрема, І.ПОЄДИНОК і М.ШИЛЬНОВ ухвалили ряд рішень у "рейдерських справах", і тому було внесено подання на звільнення цих суддів. "Судді просто бояться відповідальності за вчинені ними дії, - наголосив заступник голови Апеляційного суду Криму. - Апеляційний суд Криму вживає всіх заходів для наведення порядку, ми жорстко поставили позицію, що рейдерство не повинно проходити".

Крім того, за словами С.ЛУНІНА, з 1 листопада 2005 року ні І.ПОЄДИНОК, ні М.ШИЛЬНОВ не розглядали справ, пов`язаних з порушенням митних правил. "Тому що своїми діями вони завдали величезних збитків державі, і наказом голови Залізничного райсуду Сімферополя їх не допустили більше до розгляду даних справ", - заявив С.ЛУНІН.

Він також додав, що може навести "безліч прикладів, які спростовують всі слова, що їх вони (судді райсуду - УНІАН) говорять". Крім цього, С.ЛУНІН сказав, що Апеляційний суд Криму готовий "надати будь-які документи для перевірки будь-яких комісій, аби вони могли переконатися в обґрунтованості тих документів (рішень - УНІАН), які приймає Апеляційний суд".