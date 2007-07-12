В Україну приїздить міністр закордонних справ Марокко

12-14 липня в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Марокко Мохамед БЕНАІССА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час перебування в нашій державі М.БЕНАІССА проведе переговори з міністром закордонних справ України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та зустрінеться з керівництвом держави.

З питань акредитації на церемонію підписання двосторонніх документів та спільну прес-конференцію А.ЯЦЕНЮКА та М.БЕНАІССИ, що відбудеться 13 липня о 10.50 у приміщенні МЗС України, а також на протокольну фото- та відеозйомку, можна звертатись до прес-служби МЗС України за тел.: 238-15-29, 238-18-41.

Згідно з програмою візиту, зранку 13 липня М.БЕНАІССА візьме участь в церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Голодомору в Україні 1932-33 рр.

О 10.00 відбудеться переговори офіційних делегацій України та Королівства Марокко під головуванням А.ЯЦЕНЮКА та М.БЕНАІССИ. Після переговорів заплановано підписаня двосторонніх українсько-марокканських документів.

Об 11.00 відбудеться прес-конференція міністрів закордонних справ України та Королівства Марокко.

У цей же день М.БЕНАІССА зустрінеться з міністром економіки України Анатолієм КІНАХОМ, також його прийме перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

14 липня міністр закордонних справ Марокко відбуде на Батьківщину.