Збільшення виробництва молока забезпечить продовольчу безпеку

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що збільшення виробництва молока забезпечить стабільну продовольчу безпеку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав 30 серпня на брифінгу у Вінниці.

«Сьогодні молочні продукти стабільно не тримаються у ціні, і на сьогодні для нас важливе відродження молочного скотарства, щоб ми гарантували продовольчу безпеку. І сьогодні, незважаючи на те, що за 20 років ми жодного разу не стабілізували молочне поголів`я, ми поки виробляємо ту кількість молока, яка необхідна для продовольчої безпеки», - сказав міністр.

Він повідомив, що зараз в Україні виробляється 11,8 млн. тонн молока, споживається – 9 млн. тонн, а 2,8 млн. тонн експортується у вигляді молочних продуктів. «Але для того, щоб забезпечити стабільну продовольчу безпеку і забезпечити попит на зовнішньому ринку, виробництво молока потрібно збільшувати. Доплатою в 5 тис. гривень за корову ми мотивуємо збільшення поголів`я корів на сільгосппідприємствах, мотивуємо, щоб було продуктивне стадо. У нас є чітке завдання - ми до 2016 року повинні мати 3 млн. голів дійного стада по Україні з продуктивністю не менш як 6 тис. літрів», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.