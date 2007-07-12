В аеропорту Дніпропетровська аварійно сів літак Як-42

В аеропорту Дніпропетровська внаслідок вібрації одного двигуна була здійснена аварійна посадка літака Як-42 (належить ВАТ "Дніпро - АВІА"), що прямував за маршрутом “Бориспіль-Дніпропетровськ” (кількість пасажирів - 60 осіб).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загиблих та постраждалих немає.