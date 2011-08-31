Завтра у батьків першокласників - вихідний

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що батькам першокласників 1 вересня буде надано вихідний день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми звернулися до всіх роботодавців, і вони підтримали нашу пропозицію. Завтра тим, у кого дитина йде до першого класу, буде надано вихідний день», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За словами міністра, для цих батьків буде збережена зарплата за цей день.