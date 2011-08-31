Міліція не знайшла вибухівку на радіоринку

Працівники вибухотехнічних служб у ході перевірки інформації про закладення трьох вибухових пристроїв на території столичного радіоринку «Караваєві дачі» не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Управління МНС Солом’янського району Києва Анатолій ТКАЧ, зауваживши водночас, що сьогодні ринок працювати не буде, за винятком допуску до робочих місць о 16.30 торговців для того, щоб вони змогли прибрати свій товар.

За словами А.ТКАЧА, міліція встановила таксофон, з якого телефонував і попереджав про закладення вибухівки анонім, особа якого ще не встановлена.