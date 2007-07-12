Черновецький заявляє, що киян ”банально нагнули”

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за ініціативи фракції Блоку Леоніда Черновецького має намір тимчасово призупинити дію рішень Київради минулого скликання про виділення 56 земельних ділянок у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Киян, що проживають поряд з цими ділянками, здебільшого банально «нагнули», не давши їм змоги висловити свою думку про сусідство з майбутніми об`єктами, не було проведено громадських слухань, або вони відбулися з грубими порушеннями чинного законодавства України і рішень Київради», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Прес-служба КМДА нагадує, що з початку року Київрада скасувала свої рішення щодо 14 ділянок, а легітимність видачі дозволів ще по 37-ми ділянках зараз розглядається в комісіях.

За словами мера Києва, ситуацію по кожній з цих ділянок, дозволи на які видавало колишнє керівництво міста, потрібно досконально вивчити.