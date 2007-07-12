Черновецький заявляє, що киян ”банально нагнули”
Київрада перегляне рішення
Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за ініціативи фракції Блоку Леоніда Черновецького має намір тимчасово призупинити дію рішень Київради минулого скликання про виділення 56 земельних ділянок у столиці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«Киян, що проживають поряд з цими ділянками, здебільшого банально «нагнули», не давши їм змоги висловити свою думку про сусідство з майбутніми об`єктами, не було проведено громадських слухань, або вони відбулися з грубими порушеннями чинного законодавства України і рішень Київради», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Прес-служба КМДА нагадує, що з початку року Київрада скасувала свої рішення щодо 14 ділянок, а легітимність видачі дозволів ще по 37-ми ділянках зараз розглядається в комісіях.
За словами мера Києва, ситуацію по кожній з цих ділянок, дозволи на які видавало колишнє керівництво міста, потрібно досконально вивчити.