Українські десантники дали польським свої парашути

Сьогодні українські та польські десантники - учасники навчання “Козацький степ – 2011” у Миколаївській області взяли участь у спільному занятті з передстрибкової підготовки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, заняття проходило у розташуванні 79-ї окремої аеромобільної бригади командування Сухопутних військ ЗС України на парашутно-десантному комплексі з’єднання. Перед цим учасники навчання здійснили марш з полігону «Широкий лан» до розташування бригади у Миколаєві.

Під час заходу польські парашутисти вперше стрибали з парашутом Д-6, який перебуває на озброєнні Збройних сил України.

У підсумку завдання, поставлені перед учасниками, були виконані.

Після закінчення спільного заняття учасники навчання вирушили на полігон. У четвер, 1 вересня, та у п’ятницю, 2 вересня, планом навчань заплановані стрибки з парашутом. Протягом двох днів українські і польські десантники виконають 280 стрибків з вертольота Мі-8.