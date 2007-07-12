Маршрутки в Києві прив`язали до зупинок

Київська міська рада обмежила граничну швидкість руху наземного пасажирського транспорту загального користування до 50 км на годину (крім таксі).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради з метою впорядкування роботи наземного громадського транспорту на маршрутах загального користування Києва.

Крім того, депутати визначили межі центральної частини столиці, де буде упорядковано маршрутну мережу громадського транспорту.

Депутати затвердили межі центральної частини по вулицях: площа Лесі Українки, вул. Кутузова, вул. Цитадельна, вул. Січневого повстання, вул. Грушевського, Володимирський узвіз, вул. Сагайдачного, Контрактова площа, вул. Межигірська, вул. Нижній Вал, вул. Глибочицька, вул. Артема, вул. Чорновола, просп. Перемоги, площа Перемоги, вул. Саксаганського, вул. Комінтерна, вул. Еспланадна, бульвар Лесі Українки.

Відтепер перевезення пасажирів здійснюватиметься у межах центральній частині міста на конкурсних умовах тільки транспортом загального користування великої і надвеликої місткості, що працює у звичайному режимі руху з відшкодуванням витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів, використовуючи тролейбуси та автобуси, виготовлені за новітніми технологіями довжиною 12-19 метрів та низьким рівнем підлоги, а автобуси, що відповідають нормам екологічної безпеки не нижче «Євро-2».

Депутати також прийняли рішення про запровадження на міських автобусних маршрутах, які працюють у режимі маршрутного таксі, фіксовані зупинки. У свою чергу, Київській міській державній адміністрації доручено здійснити оптимізацію маршрутної мережі наземного пасажирського транспорту.

Також депутатський корпус Київради звертається до управління ДАІ ГУ МВС України з рекомендацією встановити контроль за дотриманням водіями перевізників пасажирів затверджених Київрадою вимог.