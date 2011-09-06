У Луганській області затопило шахту: шукають трьох гірників
Відкачують воду, подають повітря
У м. Петровське Антрацитівського району Луганської області, на шахті ПП „Рудник”, на горизонті 340 м, сьогодні вночі сталося раптове затоплення виробки водою.
Як повідомляє прес-служба МНС України, під час затоплення в транспортних просіках перебувало троє гірників.
Відділеннями Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля проводяться рятувальні роботи.
Станом на 7.00 доля гірників невідома. У шахті проводиться відкачування води. До виробки подається повітря.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.
Крім того, 5 вересня у м. Єнакієве, ДП „Орджонікідзевугілля” на шахті ”Булавинська”, на горизонті 530 м раптовим викидом вугілля смертельно травмовано гірника.