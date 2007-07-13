Міліціонерам-наркоторговцям дали від 6 до 10 років

Керченський міський суд засудив на тривалі терміни позбавлення волі міліціонерів - ватажка і членів наркоугруповання.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Криму, суд засудив організатора наркоугруповання до 10 років позбавлення волі, а членам злочинної групи призначив покарання у вигляді 6 років ув’язнення і 5 років обмеження свободи.

За інформацією прес-служби прокуратури, двоє оперуповноважених відділу з питань боротьби з наркотиками Ленінського райвідділу МВС і дільничний інспектор міліції звинувачувались прокуратурою в торгівлі наркотиками. "Вони привозили наркотичні засоби керченським наркоторгівцям, яких "уповноважили" здійснювати їх збут, гарантуючи недоторканність і одержуючи виручені кошти", - повідомили в прокуратурі.

Під час обшуку у кримінальній справі у торгівців було вилучено наркотичні засоби в особливо великих розмірах – 228 чеків опію екстракційного, 100 використаних чеків, більш як 2 кілограми наркотичного засобу каннабісу (марихуана) і 4 тис. грн., одержаних від незаконного збуту наркотичних речовин.

У судовому процесі повністю підтвердились зібрані слідчим відділом прокуратури Криму докази вини міліційних працівників у скоєнні злочинів, передбачених статтями 307 і 311 Кримінального кодексу України (зберігання і збут наркотиків). Суд також підтвердив обгрунтованість пред`явленого співробітникам відділу з питань боротьби з наркотиками звинувачення у зловживанні службовим становищем, незаконних затриманнях, а також вимаганні та отриманні хабарів за непритягнення до кримінальної відповідальності винних у причетності до незаконного обігу наркотичних засобів.

Як відзначають у прокуратурі, законодавство дає "наркодилерам у погонах" право оспорити вирок, доки він не набув чинності.

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У Криму засуджено групу міліціонерів-наркодилерів

Сімферополь. 13 липня. УНІАН. Керченський міський суд засудив на тривалі терміни позбавлення волі міліціонерів - ватажка і членів наркоугруповання.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Криму, суд засудив організатора наркоугруповання до 10 років позбавлення волі, а членам злочинної групи призначив покарання у вигляді 6 років ув’язнення і 5 років обмеження свободи.

За інформацією прес-служби прокуратури, двоє оперуповноважених відділу з питань боротьби з наркотиками Ленінського райвідділу МВС і дільничний інспектор міліції звинувачувались прокуратурою в торгівлі наркотиками. "Вони привозили наркотичні засоби керченським наркоторгівцям, яких "уповноважили" здійснювати їх збут, гарантуючи недоторканність і одержуючи виручені кошти", - повідомили в прокуратурі.

Під час обшуку у кримінальній справі у торгівців було вилучено наркотичні засоби в особливо великих розмірах – 228 чеків опію екстракційного, 100 використаних чеків, більш як 2 кілограми наркотичного засобу каннабісу (марихуана) і 4 тис. грн., одержаних від незаконного збуту наркотичних речовин.

У судовому процесі повністю підтвердились зібрані слідчим відділом прокуратури Криму докази вини міліційних працівників у скоєнні злочинів, передбачених статтями 307 і 311 Кримінального кодексу України (зберігання і збут наркотиків). Суд також підтвердив обгрунтованість пред`явленого співробітникам відділу з питань боротьби з наркотиками звинувачення у зловживанні службовим становищем, незаконних затриманнях, а також вимаганні та отриманні хабарів за непритягнення до кримінальної відповідальності винних у причетності до незаконного обігу наркотичних засобів.

Як відзначають у прокуратурі, законодавство дає "наркодилерам у погонах" право оспорити вирок, доки він не набув чинності.